Обухов Василий (Федотов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Обухов Осип (Федот) Меркурьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Обухова Домна Миронова
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Обухов Петр Васильев
Мать ребёнка: Обухова Домна Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Домна Миронова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760