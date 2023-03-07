Обухов Василий (Федотов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Василий (Федотов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Обухов Осип (Федот) Меркурьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Обухова Домна Миронова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Обухов Петр Васильев

Мать ребёнка: Обухова Домна Миронова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Домна Миронова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1760
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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