Сын Смирного Алексей Прокопьев
Место рождениядер. Мануйловская, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Сын Смирного Прокопий (Прошка) Ефимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Сын Смирного Софрон (Софронко) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Сын Смирного Сергей (Сергушка) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Сын Смирного Иван (Ивашко) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678