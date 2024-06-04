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Сын Смирного Алексей Прокопьев

Место рождения

дер. Мануйловская, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Сын Смирного Прокопий (Прошка) Ефимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Сын Смирного Софрон (Софронко) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Сын Смирного Сергей (Сергушка) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Сын Смирного Иван (Ивашко) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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