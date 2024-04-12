(Тикунова) Феодосия Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Евсей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исакова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нефёдина) Мелания Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тикунова) Кристина Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аверина) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Игнат Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Пётр Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Семён Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1881
Сын: Флор
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
После 1920