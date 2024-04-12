(Тикунова) Феодосия Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тикунова) Феодосия Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Евсей Павлович

Мать: (Строилова) Мария Лаврентьеваа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исакова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нефёдина) Мелания Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тикунова) Кристина Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аверина) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Игнат Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Пётр Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Семён Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Артемийартамон Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1881

Сын: Флор

Отец ребёнка: Павел Иванович

Смерть
После 1920

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