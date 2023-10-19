Пущин Большой Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1650
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1647
Сын: Пущин Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1690
Отец: Пущин Федор Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана