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Пущин Большой Афанасий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1640 и 1650 г.р.
1647 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1640 и 1650

Сын: Пущин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1647

Сын: Пущин Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
Около 1690

Отец: Пущин Федор Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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