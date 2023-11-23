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Елецкий Алексей Евгеньевич

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

18.05.1917

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

ЕлецкийАлексей Евгеньевич Елецкий (1917—1997) — советский и российский скульптор[1], член Союза художников СССР; один из лучших отечественных скульпторов-портретистов.Елецкий Алексей ЕвгеньевичЕлецкий... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Елецкая) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова

Смерть
1997

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