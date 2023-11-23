Елецкий Алексей Евгеньевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения18.05.1917
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
ЕлецкийАлексей Евгеньевич Елецкий (1917—1997) — советский и российский скульптор[1], член Союза художников СССР; один из лучших отечественных скульпторов-портретистов.Елецкий Алексей ЕвгеньевичЕлецкий... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Елецкая) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова
Смерть
1997