Sarkio (Raunio) Martta Matilda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sarkio (Raunio) Martta Matilda

Место рождения

Turku, Finland

Дата рождения

05.11.1907

Дата смерти

01.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Turku, Finland
Рождение ребёнка
16.10.1944

Сын: Sarkio Timo Kalervo

Отец ребёнка: Sarkio Kalervo Aatos

Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Sarkio Lauri Kalervo

Отец ребёнка: Sarkio Kalervo Aatos

Работа или профессия
Неизвестно
hammaslääkäri
Место жительства
Неизвестно
Järvenpää, Finland
Смерть
01.11.1997
Järvenpää, Finland
Похороны
Неизвестно
Järvenpää, Finland
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