Sarkio (Raunio) Martta Matilda
Место рожденияTurku, Finland
Дата рождения05.11.1907
Дата смерти01.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1944
Сын: Sarkio Timo Kalervo
Отец ребёнка: Sarkio Kalervo Aatos
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Sarkio Lauri Kalervo
Отец ребёнка: Sarkio Kalervo Aatos
Работа или профессия
Неизвестно
hammaslääkäri
Место жительства
Неизвестно
Järvenpää, Finland
Смерть
01.11.1997
Järvenpää, Finland
Похороны
Неизвестно
Järvenpää, Finland