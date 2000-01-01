Блинникова (Быкова) Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Блинников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Блинников Василей Михайлович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Блинников Илья Васильевич
Отец ребёнка: Блинников Василей Михайлович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Блинников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Блинников Василей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно