Пупков Николай Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пупков Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупкова (Заслонова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупкова (Заслонова) Елизавета

Рождение ребёнка
03.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупкова (Заслонова) Елизавета

Смерть
Неизвестно

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