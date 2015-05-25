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Лобанов Виктор Васильевич

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

03.06.1949

Дата смерти

25.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949

Отец: не указан

Мать: Лобанова Елена Петровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
С 1967 по 1974

Жена: Лобанова Галина Александровна

Рождение ребёнка
08.01.1974

Сын: Лобанов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Лобанова Галина Александровна

Место жительства
С 1974 по 2015
Рождение ребёнка
22.06.1978

Сын: Лобанов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Лобанова Галина Александровна

Смерть
25.05.2015
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