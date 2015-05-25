Лобанов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1949
Дата смерти25.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949
Отец: не указан
Мать: Лобанова Елена Петровна
Бракосочетание
С 1967 по 1974
Рождение ребёнка
08.01.1974
Сын: Лобанов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Лобанова Галина Александровна
Место жительства
С 1974 по 2015
Рождение ребёнка
22.06.1978
Сын: Лобанов Виктор Викторович
Мать ребёнка: Лобанова Галина Александровна
Смерть
25.05.2015