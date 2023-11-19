Торшин Илья Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшин Илья Егорович

Место рождения

141880 Ol\'sovo, Moscow Oblast Russia

Дата рождения

11.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1863

Отец: Егор Анисимов

Мать: Пелагея Лаврентьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1891

Дочь: (Торшина) Дарья Ильина

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Торшин Иван Ильич

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
18.04.1895

Сын: Торшин Федор Ильич

Мать ребёнка: Анна Павловна

Ольсово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1898

Дочь: (Torshin) Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Ольсово, Дмитровский, Московская область

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