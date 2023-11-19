Торшин Илья Егорович
Место рождения141880 Ol\'sovo, Moscow Oblast Russia
Дата рождения11.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1863
Отец: Егор Анисимов
Мать: Пелагея Лаврентьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1891
Дочь: (Торшина) Дарья Ильина
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Торшин Иван Ильич
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
18.04.1895
Сын: Торшин Федор Ильич
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
26.04.1898
Дочь: (Torshin) Пелагея Ильина
Мать ребёнка: Анна Павловна
Смерть
Неизвестно