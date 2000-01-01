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Захаров Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
09.11.1948

Сын: Захаров Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
25.04.1951

Дочь: Хомутова Александра Леонидовна

Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
10.09.1953

Дочь: Смирнова Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
25.03.1958

Сын: Захаров Виталий Леонидович

Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна

Работа или профессия
Неизвестно
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