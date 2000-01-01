Захаров Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
09.11.1948
Сын: Захаров Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
25.04.1951
Дочь: Хомутова Александра Леонидовна
Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
10.09.1953
Дочь: Смирнова Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
25.03.1958
Сын: Захаров Виталий Леонидович
Мать ребёнка: Захарова Мария Акимовна
Работа или профессия
Неизвестно