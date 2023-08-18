Иванов Виталий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виталий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1990

Отец: Иванов Андрей Сергеевич

Мать: не указана

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