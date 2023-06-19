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(Полякова) Ксения Филипповна
(Полякова) Ксения Филипповна
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Место рождения
Шалоболино
, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
27.01.1920 ст.
Пол
Женский
Отец
Поляков Филипп Тимофеевич
1885 г.р.
Мать
Полякова Матрона Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1920 ст.
Отец:
Поляков Филипп Тимофеевич
Мать:
Полякова Матрона Андреевна
Шалоболино
, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от родимца
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