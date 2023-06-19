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(Полякова) Ксения Филипповна

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.01.1920 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1920 ст.

Отец: Поляков Филипп Тимофеевич

Мать: Полякова Матрона Андреевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от родимца