Занан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зананян Данэл Степанович

Отец ребёнка: Мамасьян Степан

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зананян Мисак Степанович

Отец ребёнка: Мамасьян Степан

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зананян Андрей Степанович

Отец ребёнка: Мамасьян Степан

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зананян Павел Степанович

Отец ребёнка: Мамасьян Степан

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зананян Мелкон Степанович

Отец ребёнка: Мамасьян Степан

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зананян Сергей Степанович

Отец ребёнка: Мамасьян Степан

Artvin, Merkez
Смерть
Неизвестно
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