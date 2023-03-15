Занан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамасьян Степан
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамасьян Степан
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зананян Андрей Степанович
Отец ребёнка: Мамасьян Степан
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамасьян Степан
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зананян Мелкон Степанович
Отец ребёнка: Мамасьян Степан
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зананян Сергей Степанович
Отец ребёнка: Мамасьян Степан
Artvin, Merkez
Смерть
Неизвестно