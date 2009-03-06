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Конгратбаева Эвелина Ринатовна
Конгратбаева Эвелина Ринатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.2009
Пол
Женский
Отец
Конгратбаев Ринат Жаксылыкович
1977 г.р.
Мать
Конгратбаева (Даянова) Эльвира Минисламовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2009
Отец:
Конгратбаев Ринат Жаксылыкович
Мать:
Конгратбаева Эльвира Минисламовна
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