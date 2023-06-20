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Evdokiya
Evdokiya
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Andrej
1836 г.р.
Мать
Akilina Egorova
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Andrej
Мать:
Akilina Egorova
Смерть
Неизвестно
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