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Белогуров Геннадий Васильевич

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Место рождения

Астраханка, Мелитопольский район

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

09.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: Белогуров Василий Григорьевич

Мать: Белогурова Мария Исаевна

Астраханка, Мелитопольский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белогуров Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Белогурова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белогурова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белогуров Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Белогурова Надежда Николаевна

Смерть
09.04.2000
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