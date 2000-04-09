Белогуров Геннадий Васильевич
Место рожденияАстраханка, Мелитопольский район
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти09.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Астраханка, Мелитопольский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белогуров Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Белогурова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белогуров Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Белогурова Надежда Николаевна
Смерть
09.04.2000