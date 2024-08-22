Давыдов Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Давыдов Матвей Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Давыдова Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Давыдова Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Давыдова Евгения Григорьевна
Смерть
Неизвестно