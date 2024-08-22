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Давыдов Федор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Давыдов Матвей Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Давыдова Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Давыдова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Давыдов Федор Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Евгения Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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