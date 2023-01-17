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Осипов Павел Митрофанович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.01.1887

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887

Отец: Осипов Митрофан Георгиевич

Мать: Осипова Пелагея Вуколовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1905

Жена: Осипова Параскева Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 29.04.1907

Сын: Осипов Яков Павлович

Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна

на Красную Горку
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анисия Павловна

Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна

Военная служба
1915
5-й гусарский Александрийский Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк
Рождение ребёнка
08.03.1916

Сын: Осипов Никифор Павлович

Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1918

Дочь: Касьянова Александра Павловна

Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
По свидетельству о рождении 10 мая 1918. Хотя она всегда говорила, что день рождения у нее 6 мая 1918
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна

Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
кладбище в Сосновке рядом с лесом, с краю. вместе с сыном
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