Осипов Павел Митрофанович
Место рождения
Дата рождения05.01.1887
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887
Бракосочетание
26.10.1905
Рождение ребёнка
Около 29.04.1907
Сын: Осипов Яков Павлович
Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна
на Красную Горку
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анисия Павловна
Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна
Военная служба
1915
5-й гусарский Александрийский Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк
Рождение ребёнка
08.03.1916
Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1918
Дочь: Касьянова Александра Павловна
Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна
По свидетельству о рождении 10 мая 1918. Хотя она всегда говорила, что день рождения у нее 6 мая 1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Осипова Параскева Васильевна
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
кладбище в Сосновке рядом с лесом, с краю. вместе с сыном