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Конечных Пантелеймон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Конечных Михаил

Мать: ?

Смерть
Неизвестно