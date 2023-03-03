Кузьмин Евтропий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Евтропий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Илья

Мать: Кузьмина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Анатолий

Мать ребёнка: Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай

Мать ребёнка: Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Августа

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник. Заведующий фермой, завхоз ...
Военная служба
Неизвестно
в первую мировую
Военная награда
Неизвестно
георгиевский крест
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