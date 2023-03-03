Кузьмин Евтропий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Илья
Мать: Кузьмина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Анатолий
Мать ребёнка: Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай
Мать ребёнка: Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Августа
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник. Заведующий фермой, завхоз ...
Военная служба
Неизвестно
в первую мировую
Военная награда
Неизвестно
георгиевский крест