(Антощенко) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Антощенко) Евдокия Петровна

(Антощенко) Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антощенко Петр

Мать: Антощенко ?

Развод
Неизвестно

Муж: Баринов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Григорий

Развод
Неизвестно

Муж: Бердаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердаков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердаков Федор

Смерть
Неизвестно