(Антощенко) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антощенко Петр
Мать: Антощенко ?
Развод
Неизвестно
Муж: Баринов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баринов Григорий
Развод
Неизвестно
Муж: Бердаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердаков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердаков Федор
Смерть
Неизвестно