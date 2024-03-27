(Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1920
Сын: Гарифуллин Гиндулла Гарифуллович
Отец ребёнка: Закиров Гарифулла
д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
05.09.1922
Сын: Гарифуллин Акрам Гарифович
Отец ребёнка: Закиров Гарифулла
д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
29.12.1924
Дочь: Фатхутдинов Аниса
Отец ребёнка: Закиров Гарифулла
д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
22.06.1926
Сын: Гарифуллин Абдулла
Отец ребёнка: Закиров Гарифулла
д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
30.01.1927
Дочь: Рашитова Нажия
Отец ребёнка: Закиров Гарифулла
д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Бибинур
Отец ребёнка: Закиров Гарифулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закиров Гарифулла
Смерть
?.05.1939
Бугульма
Причина смерти: Простуда