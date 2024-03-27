(Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гарифуллина) Сайда-Эль-Могульсум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1920

Сын: Гарифуллин Гиндулла Гарифуллович

Отец ребёнка: Закиров Гарифулла

д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
05.09.1922

Сын: Гарифуллин Акрам Гарифович

Отец ребёнка: Закиров Гарифулла

д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
29.12.1924

Дочь: Фатхутдинов Аниса

Отец ребёнка: Закиров Гарифулла

д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Гарифуллин Абдулла

Отец ребёнка: Закиров Гарифулла

д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
30.01.1927

Дочь: Рашитова Нажия

Отец ребёнка: Закиров Гарифулла

д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Бибинур

Отец ребёнка: Закиров Гарифулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Гарифулла

Смерть
?.05.1939
Бугульма
Причина смерти: Простуда
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