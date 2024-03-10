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Коркорий

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Анисья Андреевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Александра Коркориевна

Мать ребёнка: Анисья Андреевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Федор Коркориевич

Мать ребёнка: Анисья Андреевна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Военного звания.

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