Коркорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Жена: Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Александра Коркориевна
Мать ребёнка: Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Федор Коркориевич
Мать ребёнка: Анисья Андреевна
Смерть
До 1885
Военного звания.