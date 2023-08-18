Ермоленко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1855

Сын: Ермоленко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ермоленко Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Обиходы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ермоленко Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1867 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Ермоленко Юлия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Юлия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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