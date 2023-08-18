Ермоленко Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1855
Сын: Ермоленко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ермоленко Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ермоленко Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1867 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ермоленко Юлия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно