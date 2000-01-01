Громогласов Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромогласов Илья Михайлович

Громогласов Илья Михайлович

avatar

Место рождения

Московская обл., Темпликовский уезд, с. Ермишь

Дата рождения

19.07.1869

Дата смерти

04.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1869

Отец: Громогласов Михаил

Мать: не указана

Московская обл., Темпликовский уезд, с. Ермишь
Бракосочетание
07.01.1902

Жена: Громогласова Лидия Николаевна

Супруг(-а): Илья Михайлович Громогласов
Работа или профессия
Неизвестно
богослов, специалист в области церковного права и истории старообрядчества
Смерть
04.12.1937
с.Ермишь, Темниковский уезд, Тамбовская губерния-ст.Калинин (Тверь)
Причина смерти: Расстрелян
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close