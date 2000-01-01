Громогласов Илья Михайлович
Место рожденияМосковская обл., Темпликовский уезд, с. Ермишь
Дата рождения19.07.1869
Дата смерти04.12.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1869
Отец: Громогласов Михаил
Мать: не указана
Московская обл., Темпликовский уезд, с. Ермишь
Бракосочетание
07.01.1902
Супруг(-а): Илья Михайлович Громогласов
Работа или профессия
Неизвестно
богослов, специалист в области церковного права и истории старообрядчества
Смерть
04.12.1937
с.Ермишь, Темниковский уезд, Тамбовская губерния-ст.Калинин (Тверь)
Причина смерти: Расстрелян