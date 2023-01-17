Сара Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиМежду 1928 и ?.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1885 ст.
Дочь: Найхина Лия Моисеевна
Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
19.08.1886 ст.
Сын: Найхин Залман (Соломон) Мовшев-Янкелев
Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Сын: Найхин Нисон Мовшев-Янкелев
Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Найхина Либа-Бейля Мовшева-Янкелева
Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков
Смерть
Между 1928 и ?.05.1933