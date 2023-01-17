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Сара Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Между 1928 и ?.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1885 ст.

Дочь: Найхина Лия Моисеевна

Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков

Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
До 1885

Муж: Найхин Мовша-Янкель Берков

Рождение ребёнка
19.08.1886 ст.

Сын: Найхин Залман (Соломон) Мовшев-Янкелев

Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Сын: Найхин Нисон Мовшев-Янкелев

Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Найхина Либа-Бейля Мовшева-Янкелева

Отец ребёнка: Найхин Мовша-Янкель Берков

Смерть
Между 1928 и ?.05.1933
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