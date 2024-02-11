Кузьмицкая (Дмитриева) Лада Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971
Бракосочетание
09.02.1996
Бракосочетание
09.02.1996
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.06.1996
Дочь: Кузьмицкая Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузьмицкий Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
24.07.2003
Сын: Кузьмицкий Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузьмицкий Дмитрий Владимирович