Кузьмицкая (Дмитриева) Лада Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмицкая (Дмитриева) Лада Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971

Отец: Дмитриев Альберт Андреевич

Мать: Дмитриева (Головина) Таисия Фёдоровна

Бракосочетание
09.02.1996

Муж: Кузьмицкий Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
09.02.1996

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.06.1996

Дочь: Кузьмицкая Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузьмицкий Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
24.07.2003

Сын: Кузьмицкий Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузьмицкий Дмитрий Владимирович

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