(Евтеева) Прасковья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евтеева) Прасковья Никифорова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1882

Отец: Никифор Сидоров

Мать: Елена Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1900

Муж: Рожков Петр Андреев

ПЖ: крестьянин д. Рахмановой Тимофей Гавриилов Соловьев и д. Озерок Федор Филиппов Старостин. ПН: крестьяне д. Озерок Иван Степанов Леонов и Степан Андреев Рыков.
Смерть
Неизвестно
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