(Евтеева) Прасковья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Никифор Сидоров
Мать: Елена Степанова
Бракосочетание
27.09.1900
Муж: Рожков Петр Андреев
ПЖ: крестьянин д. Рахмановой Тимофей Гавриилов Соловьев и д. Озерок Федор Филиппов Старостин. ПН: крестьяне д. Озерок Иван Степанов Леонов и Степан Андреев Рыков.
Смерть
Неизвестно