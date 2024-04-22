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Анна Тимофеевна Потапова

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Место рождения

Додзь, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Додзь, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
11.09.1894

Муж: Буткин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.11.1895

Дочь: Буткина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.04.1897

Дочь: Буткина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.06.1898

Сын: Буткин Феодосий Николаевич

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1900

Сын: Буткин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.04.1902

Сын: Буткин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Буткин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Буткин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1906

Дочь: Буткина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Буткин Герман Николаевич

Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1909
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