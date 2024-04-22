Анна Тимофеевна Потапова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
11.09.1894
Рождение ребёнка
06.11.1895
Дочь: Буткина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.04.1897
Дочь: Буткина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.06.1898
Сын: Буткин Феодосий Николаевич
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Буткин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.04.1902
Сын: Буткин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1903
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.06.1905
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.1906
Дочь: Буткина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1908
Отец ребёнка: Буткин Николай Дмитриевич
Смерть
1909