Гильфанов Закирзян Гильванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильфанов Закирзян Гильванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1931

Дочь: Закирзянова Рашида Закирзяновна

Мать ребёнка: Гильфанова Сауда Лукмановна

Карасимово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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