Рыков Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1906 по 1909 ст.
Запасный ефрейтор.
Бракосочетание
18.01.1906 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.
Дочь: Рыкова Ксения Степановна
Мать ребёнка: Рыкова (Нефидова) Анна Карповна
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.
Дочь: Рыкова Елена Степановна
Мать ребёнка: Рыкова (Нефидова) Анна Карповна
Смерть
Неизвестно