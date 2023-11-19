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Рыков Степан Васильевич

Место рождения

Куреньки, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Куреньки, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Военная служба
С 1906 по 1909 ст.
Запасный ефрейтор.
Бракосочетание
18.01.1906 ст.

Жена: Рыкова (Нефидова) Анна Карповна

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.

Дочь: Рыкова Ксения Степановна

Мать ребёнка: Рыкова (Нефидова) Анна Карповна

Куреньки, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.

Дочь: Рыкова Елена Степановна

Мать ребёнка: Рыкова (Нефидова) Анна Карповна

Куреньки, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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