Анисья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1846
Дочь: Праскева Николаева
Отец ребёнка: Николай Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Николай Петров
Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Петров
Смерть
Неизвестно