Анисья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1846

Дочь: Праскева Николаева

Отец ребёнка: Николай Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Николай Петров

Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Петров

Смерть
Неизвестно