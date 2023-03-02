Шелешпанский Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелешпанский Пётр Сергеевич

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1744

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1777

Жена: Шелешпанская Марфа Михайловна

Супруг(-а): Марфа Михайловна Шелешпанская (Бычкова)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Филисова Евдокия мать

Мать ребёнка: Шелешпанская Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
После 1779

Сын: Шелешпанский Николай Петрович

Мать ребёнка: Шелешпанская Марфа Михайловна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Шелешпанская Марфа Михайловна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786
Российская Империя
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