Шелешпанский Пётр Сергеевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1744
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
1777
Супруг(-а): Марфа Михайловна Шелешпанская (Бычкова)
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Филисова Евдокия мать
Мать ребёнка: Шелешпанская Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
После 1779
Сын: Шелешпанский Николай Петрович
Мать ребёнка: Шелешпанская Марфа Михайловна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Шелешпанская Марфа Михайловна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786
Российская Империя