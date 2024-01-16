Ниженец Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963
Бракосочетание
27.02.1993
Рождение ребёнка
11.12.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ниженец (Гальчинская) Ольга Пантелеевна
Рождение ребёнка
28.03.1995
Сын: Ниженец Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Ниженец (Гальчинская) Ольга Пантелеевна