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Ниженец Владимир Иванович

Место рождения

Высокополье

Дата рождения

06.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963

Отец: Ниженец Иван Павлович

Мать: Ниженец Пелагея (Полина) Ильинична

Бракосочетание
27.02.1993

Жена: Ниженец (Гальчинская) Ольга Пантелеевна

Рождение ребёнка
11.12.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ниженец (Гальчинская) Ольга Пантелеевна

Рождение ребёнка
28.03.1995

Сын: Ниженец Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Ниженец (Гальчинская) Ольга Пантелеевна

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