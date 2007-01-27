Можаров Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можаров Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1933

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1959

Сын: Можаров Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можаров Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.2007
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