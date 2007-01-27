Можаров Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1933
Дата смерти27.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1959
Сын: Можаров Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Можаров Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.2007