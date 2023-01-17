Зяблова Анна
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1792 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1801 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно