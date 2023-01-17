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Зяблова Анна

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Зяблов Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.

Сын: Зяблов Трофим Никифоров

Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1792 ст.

Сын: Зяблов Ермил Никифоров

Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Зяблов Евдоким Никифоров

Отец ребёнка: Зяблов Никифор Иванов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зяблов Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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