Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1925
Дочь: Казанкина Серафима Степановна
Мать ребёнка: Ирина
Старое Тюрино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Агаповка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область