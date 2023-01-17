Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1925

Дочь: Казанкина Серафима Степановна

Мать ребёнка: Ирина

Старое Тюрино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Агаповка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область
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