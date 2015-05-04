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Свекольников Василий Андреевич
Свекольников Василий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.1983
Пол
Мужской
Отец
Свекольников Андрей Васильевич
1960 г.р.
Мать
Русакова Любовь Владимировна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
8Ш
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1983
Отец:
Свекольников Андрей Васильевич
Мать:
Русакова Любовь Владимировна
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