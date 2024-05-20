Коробейников Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1980
Сын: Коробейников Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.1981
Сын: Коробейников Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Николаевна