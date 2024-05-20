Коробейников Георгий Васильевич 23.07.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейников Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1980

Сын: Коробейников Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1981

Сын: Коробейников Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Николаевна

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