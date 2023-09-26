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Лукерья Трофимовна
Лукерья Трофимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1772
Дата смерти
После 1787
Пол
Женский
Отец
Трофим Трифонович
Около 1741 г.р.
Мать
Феврония
Около 1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец:
Трофим Трифонович
Мать:
Феврония
Смерть
После 1787
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