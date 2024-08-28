Буденков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Антоний Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Дочь: Эйзнер (Буденкова) Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна
Сын: Буденков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна