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Буденков Михаил Петрович

Место рождения

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Буденков Петр Семенович

Мать: Буденкова Стефанида Семеновна

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1886

Жена: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
10.11.1887

Сын: Буденков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Буденков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
22.06.1890

Сын: Буденков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Буденков Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Буденков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.

Сын: Буденков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1899 ст.

Сын: Буденков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Буденков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Буденков Антоний Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
22.09.1904

Дочь: Эйзнер (Буденкова) Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Буденков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно

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