Щучкина Федосья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Щучкина Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Щучкина Александра Акимовна
Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Щучкина Мария Акимовна
Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно