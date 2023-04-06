Щучкина Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина Федосья Дмитриевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Щучкина Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Щучкина Александра Акимовна

Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Щучкин Виктор Акимович

Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Щучкина Мария Акимовна

Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Щучкин Матвей Акимович

Отец ребёнка: Щучкин Аким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Аким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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