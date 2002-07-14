Молданов николай герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1951
Дата смерти14.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1951
Отец: Молданов герасим никитич
Мать: Молданова нина ефремовна
Рождение ребёнка
23.04.1973
Сын: Молданов александр николаевич
Мать ребёнка: Молданова галина михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1977
Дочь: Нестерова светлана николаевна
Мать ребёнка: Молданова галина михайловна
Рождение ребёнка
24.11.1979
Дочь: Синкина екатерина николаевна
Мать ребёнка: Молданова галина михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2002