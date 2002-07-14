Молданов николай герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолданов николай герасимович

Молданов николай герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1951

Дата смерти

14.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1951

Отец: Молданов герасим никитич

Мать: Молданова нина ефремовна

Рождение ребёнка
23.04.1973

Сын: Молданов александр николаевич

Мать ребёнка: Молданова галина михайловна

Рождение ребёнка
17.06.1977

Дочь: Нестерова светлана николаевна

Мать ребёнка: Молданова галина михайловна

Рождение ребёнка
24.11.1979

Дочь: Синкина екатерина николаевна

Мать ребёнка: Молданова галина михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молданова галина михайловна

Смерть
14.07.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close