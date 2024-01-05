Криулина (Талова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1937
Дочь: Муратова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Криулин Николай Владимирович
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криулин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Криулин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Криулин Николай Владимирович
Смерть
1975