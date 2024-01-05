Криулина (Талова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криулина (Талова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1937

Дочь: Муратова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Криулин Николай Владимирович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криулин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криулин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Криулин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Криулин Николай Владимирович

Смерть
1975
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