Купревич Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1870 ст.
Дочь: Купревич Мария Ивановна
Отец ребёнка: Купревич Иван Маркович
Рождение ребёнка
10.01.1873 ст.
Сын: Купревич Григорий Иванович
Отец ребёнка: Купревич Иван Маркович
Рождение ребёнка
17.02.1882 ст.
Дочь: Купревич Елена Ивановна
Отец ребёнка: Купревич Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно