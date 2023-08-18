Купревич Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купревич Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1870 ст.

Дочь: Купревич Мария Ивановна

Отец ребёнка: Купревич Иван Маркович

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.01.1873 ст.

Сын: Купревич Григорий Иванович

Отец ребёнка: Купревич Иван Маркович

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.02.1882 ст.

Дочь: Купревич Елена Ивановна

Отец ребёнка: Купревич Иван Маркович

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купревич Иван Маркович

Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Юшковичи, Мядельский район, Минская область
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