Полухин Евментий Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Полухин Дементий Зиновьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Полухин Терентий Евментьев
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1812
рекрут
Смерть
Неизвестно