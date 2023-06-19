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Полухин Евментий Дементьев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Полухин Дементий Зиновьев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Полухин Петр Евментьев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Полухин Максим Евментьев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Полухин Терентий Евментьев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 1812
рекрут
Смерть
Неизвестно