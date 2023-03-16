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Мушников Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Мушников Василий Михаилович

Мать: Мушникова ?

Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Мушников Феодосий Николаевич

Мать ребёнка: Мушникова Анна Степановна

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: Аполлинария Николаевна

Мать ребёнка: Мушникова Анна Степановна

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мушникова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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