Мушников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Мушников Василий Михаилович
Мать: Мушникова ?
Рождение ребёнка
01.09.1911
Сын: Мушников Феодосий Николаевич
Мать ребёнка: Мушникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: Аполлинария Николаевна
Мать ребёнка: Мушникова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно