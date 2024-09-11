Копина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Копин Павел Иванович
Упоминание
27.02.1911 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#622
Упоминание
21.02.1912 ст.
Упоминается как крестьянская девица https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409799#167
Бракосочетание
10.01.1914 ст.
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410571#68
Смерть
Неизвестно