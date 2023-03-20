Ермолина (Маслова) Марфа Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолина (Маслова) Марфа Силина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Сила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1890

Сын: Маслов Петр Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
29.05.1892

Муж: Ермолин Канидий Львов

Рождение ребёнка
14.09.1893

Сын: Ермолин Федор Канидиев

Отец ребёнка: Ермолин Канидий Львов

Выставка, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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