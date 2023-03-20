Ермолина (Маслова) Марфа Силина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Сила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1890
Сын: Маслов Петр Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
29.05.1892
Рождение ребёнка
14.09.1893
Отец ребёнка: Ермолин Канидий Львов
Выставка, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно